Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gartenhaus aufgebrochen; In Autohaus eingebrochen

Reutlingen (ots)

Neuhausen/Fildern (ES): Gartenhaus aufgebrochen

Ein Gartenhaus in der Panoramastraße ist in der Zeit zwischen Montag und Donnerstag zum Ziel eines Einbrechers geworden. Der bislang Unbekannte brach gewaltsam die Zugangstür auf und durchsuchte die Laube nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Der angerichtete Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Der Polizeiposten Neuhausen a. d. Fildern ermittelt. (gj)

Balingen (ZAK): In Autohaus eingebrochen

Ein Autohaus in der Häselstraße in Engstlatt ist am frühen Donnerstagmorgen zum Ziel eines Einbrechers geworden. In der Zeit von drei bis vier Uhr drang der Täter über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlte die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Nachdem verschiedene Behältnisse aufgebrochen wurden, entwendete der Kriminelle aus einem Büro Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 5.000 Euro. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell