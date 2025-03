Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Personen angepöbelt und bedroht; Verkehrsunfälle; Einbruch

Personen angepöbelt und bedroht (Zeugenaufruf)

Gegen einen noch unbekannten Verdächtigen ermittelt die Polizei derzeit nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, im Bereich der Gminderstraße ereignet hat. Der laut Zeugenangaben eventuell unter Alkoholeinfluss stehende Unbekannte soll vor einem Gebäude, in dem sich auch die Räume eines Moscheevereins befinden, Personen angepöbelt und unter anderem mit islamfeindlichen Äußerungen bedroht haben, bevor er sich zu Fuß entfernte. Eine nach Alarmierung der Polizei unverzüglich durchgeführte Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang negativ. Die Ermittlungen zu dem Mann, der etwa 45-Jahre alt, 170 - 180 cm groß, kräftig, dunkel bekleidet und an einem Arm tätowiert gewesen sein soll, eine Sonnenbrille trug und einen schwankenden Gang hatte, wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Hinweise werden unter Tel. 07121/942-3333 erbeten. (ak)

Aichtal (ES): Gegen Schutzplanken gekracht und verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B27 bei Aichtal ist eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr war eine 53-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Überleitung auf die B312 geriet die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links und kollidierte seitlich mit der Mittel-Schutzplanke. Von dort kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die dort angebrachten Schutzplanken. Die 53-Jährige wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Opel wurde so schwer beschädigt, dass ihn ein Abschlepper abtransportieren musste. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Trümmerteile musste die B312 fast drei Stunden komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. (gj)

Kirchheim (ES): Fußgängerin schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin am Mittwochvormittag bei einem Unfall in der Armbruststraße erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 88 Jahre alte Frau gegen 9.30 Uhr die Fahrbahn, als ein 32-Jähriger mit einem BMW aus dem Stuckerinweg nach rechts in die Armbruststraße abbiegen wollte. Im weiteren Verlauf wurde die Fußgängerin von dem BMW erfasst und hierbei schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 dringend um Zeugenhinweise zum Unfallhergang. (gj)

Oberboihingen (ES): In Vereinsgebäude eingebrochen

In ein Vereinsgebäude in der Neckarstraße ist ein Unbekannter von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 22.30 Uhr und 12.40 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. In einer dortigen Gaststätte suchte er anschließend nach Stehlenswertem und hebelte Türen zu Vereinsräumen auf, die er ebenfalls durchsuchte. Dabei stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der Wert des Diebesguts und des entstandenen Sachschadens stehen noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (rd)

