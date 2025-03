Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Autofahrer angegriffen; Widerstand gegen die Polizei; Verkehrsunfälle; Einbruch in Gasthof; Kind gegen fahrenden Pkw geprallt; Brennender Sperrmüll; Mehrere Unfallfluchten; Angeschmorte Matratze

Reutlingen (ots)

50-jährigen Autofahrer angegriffen

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend in Rommelsbach von zwei Männern angegangen und verletzt worden. Kurz nach 21 Uhr befuhr der 50-Jährige mit seinem Pkw die Rommelsbacher Straße aus Richtung Innenstadt kommend und wollte im Bereich der Mittnachtstraße von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ihm dies durch den dort fahrenden Lenker eines Mercedes nicht ermöglicht worden sein, indem dieser seinen Wagen parallel zum Fahrzeug des Geschädigten abbremste und beschleunigte. Anschließend folgte der 50-Jährige mit seinem Pkw dem Mercedes bis in die Mähderstraße, wo letzterer anhielt, um einen offenbar Bekannten abzuholen. Zeugenangaben zufolge sollen die beiden Männer den 50-Jährigen in der Folge aus seinem Auto gezogen und diesen mit einem Schlagstock geschlagen sowie mit Pfefferspray besprüht haben. Anschließend fuhren sie mit dem Mercedes davon. Der verletzte 50-Jährige wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei einer Überprüfung der Halteranschrift des Mercedes konnten die beiden tatverdächtigen 18-Jährigen angetroffen werden. Sie sehen nun unter anderem einer Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung entgegen. (rd)

Reutlingen (RT): Betrunken am Busbahnhof gepöbelt

Wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich ein 41-Jähriger verantworten, der am Dienstagabend auf dem Zentralen Busbahnhof vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 19.20 Uhr war die Polizei an den Busbahnhof gerufen worden, weil dort ein Mann, der zuvor aus einem Linienbus ausgestiegen war, in aggressiver Weise herumschreien und Passanten anpöbeln würde. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf den sichtlich alkoholisierten 41-Jährigen, der sich auch durch die Gespräche und Ermahnungen der Beamten nicht beruhigen ließ. Als er dann anfing die eingesetzten Kräfte lautstark zu beschimpfen und mit nicht zitierfähigen Kraftausdrücken zu beleidigen, wurde er in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich so heftig, dass er letztendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Auch beim nachfolgenden Transport ins Krankenhaus zur Untersuchung beschimpfte und beleidigte er die Beamten fortlaufend. Verletzt wurde niemand. Der 41-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen einem hinzugezogenen Bekannten zur Obhut übergeben und sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Reutlingen (RT): Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Leicht verletzt wurde ein 17-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen auf der Ringelbachstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Jugendliche war gegen 2.10 Uhr mit seinem 125er Leichtkraftrad auf der Ringelbachstraße stadtauswärts unterwegs, als er aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem Motorrad zu weit nach rechts kam und gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel prallte. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die entstandenen Sachschäden am Leichtkraftrad und dem Opel werden auf insgesamt knapp 800 Euro geschätzt. (cw)

St. Johann (RT): In Gasthof eingebrochen

In einen Gasthof in der Parkstraße in Gächingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Der Täter drang dazu in der Zeit von 20 Uhr bis 3.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Nachdem der Kriminelle sowohl die zur Gaststätte gehörende Metzgerei, als auch weitere Räumlichkeiten betreten und durchsucht hatte, brach er den Zugang zum Verkaufsraum auf und öffnete einen dort befindlichen Kassenautomaten. Aus diesem entwendete er Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren. (gj)

Gomaringen (RT): Heftiger Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in der Tübinger Straße. Ein 29-Jähriger musste gegen 17.30 Uhr seinen Cupra verkehrsbedingt abbremsen, was durch einen nachfolgenden 49-Jährigen offensichtlich zu spät erkannt wurde. Dieser prallte daraufhin mit seinem VW Multivan heftig auf das Heck des Cupra. Verletzt wurde niemand, jedoch wurden beide Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

Wernau (ES): Kind gegen fahrenden Pkw geprallt

Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Kirchheimer Straße verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr lief ein Vierjähriger unvermittelt auf die Fahrbahn, um zu seinem Vater auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Hierbei prallte der Junge gegen die Fahrzeugseite eines Mercedes, den ein 50 Jahre alter Verkehrsteilnehmer lenkte. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt aufgrund stockenden Verkehrs bereits sehr langsam. Das Kind wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (gj)

Rottenburg (TÜ): Sperrmüll in Brand geraten

Zum Brand eines Sperrmüllhaufens sind die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Marienbergerstraße im Stadtteil Bad Niedernau gerufen worden. Gegen 20 Uhr war dort ein hinter dem Haus neben Altpapiercontainern abgelegter Sperrmüll aus zunächst noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, wobei auch die Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 38 Feuerwehrleuten im Einsatz war, rasch gelöscht und so ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Dabei mussten auch Teile der Fassade geöffnet und entfernt werden. Erste Ermittlungen des Polizeireviers Rottenburg könnten darauf hindeuten, dass ein technischer Defekt am Akku eines im Sperrmüll abgelegten Hoverboards möglicherweise brandursächlich gewesen sein könnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Frau von Fahrrad gestürzt

Eine gestürzte Radfahrerin musste am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 57-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Damenrad von der Thanheimer Straße nach rechts in die Weilerstraße abgebogen. Ersten Ermittlungen nach kam sie aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich beim Sturz auf die Fahrbahn so schwer, dass eine ärztliche Versorgung in einem Krankenhaus nötig war. (ms)

Schömberg (ZAK): Zwei Unfallfluchten in einer Stunde

In Schömberg haben sich am Dienstagnachmittag innerhalb einer Stunde zwei Unfallfluchten ereignet, bei denen die Verursacher mutmaßlich unter alkoholischer Beeinflussung standen. Kurz vor 15.30 Uhr war zunächst ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Dorfgasse unterwegs und touchierte beim Rückwärtsfahren einen am Straßenrand geparkten Audi Q2. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann davon. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei und anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Verursacher an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von rund einer Promille. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 12.000 Euro geschätzt. Etwa eine Stunde später parkte eine Seniorin mit ihrem Wagen am Marktplatz aus und beschädigte hierbei einen dort abgestellten Renault. Die ältere Frau entfernte sich ebenfalls, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Auch hier konnte ein Zeuge den Unfall beobachten und sich das Kennzeichen merken. Die Verursacherin wurde kurze Zeit später zuhause von Beamten der Balinger Verkehrspolizei angetroffen. Sie hatte ebenfalls eine Alkoholfahne. Ein Test ergab bei ihr einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. Der 50-Jährige und die Seniorin mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und ihre Führerscheine abgeben. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Angeschmorte Matratze

Brandgeruch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Dienstagabend in der Kapellstraße für Aufregung gesorgt. Kurz vor Mitternacht waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von Anwohnern alarmiert worden, die den Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte war eine neben dem Bett aufgestellte Infrarotheizung umgekippt und hatte die Matratze sowie das Bettgestell angeschmort, ohne dass dies der Wohnungsinhaber zunächst bemerkte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nachfolgend wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nachdem das Wohngebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Hausbewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell