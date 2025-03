Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Werkzeug aus Transporter entwendet; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hochwertiges Werkzeug aus Transporter entwendet

Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro ist in der Nacht zum Dienstag aus einem Transporter in der Römersteinstraße in Sondelfingen gestohlen worden. Auf bislang ungeklärte Art und Weise öffnete ein oder mehrere Täter in der Zeit von 18.30 Uhr bis 6.15 Uhr die Hecktür des Firmenfahrzeugs und entwendete daraus etwa acht bis zehn Hilti Bohrmaschinen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Metzingen (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Metzingen erlitten. Eine 84-Jährige befuhr gegen 17.30 Uhr die Christian-Völter-Straße und wollte an der Kreuzung mit der vorfahrtsberechtigten Reutlinger Straße geradeaus weiter in die Straße Pulverwiesen fahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und in Richtung Stadtmitte fahrenden 53 Jahre alten Radler. Durch den Zusammenstoß zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, benötigte glücklicherweise keinen Rettungsdienst. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Kirchheim (ES): Motorradfahrerin gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Kirchheim erlitten. Die 20-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit einer Kawasaki auf der Schlierbacher Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Obere Steinstraße rutschte der jungen Frau ersten Erkenntnissen nach das Hinterrad ihrer Maschine weg. Im Anschluss verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Die verletzte Bikerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an der Kawasaki beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

Neckartenzlingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Neckartenzlingen hat am Montagnachmittag für Verkehrsbehinderungen auf der B312 gesorgt. Eine 44-Jährige fuhr gegen 16.10 Uhr mit einem VW Passat an der Anschlussstelle in die Bundesstraße ein. Dabei prallte der Wagen gegen den Anhänger eines auf der B312 in Richtung Stuttgart fahrenden Lkw. Sowohl dessen 54 Jahre alter Lenker als auch die Autofahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten VW musste ein Abschleppunternehmen verständigt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, die bis etwa 17.20 Uhr andauerten, kam es auf der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. (rd)

Weilheim/Teck (ES): Kind auf Roller von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag an der Einmündung Michael-Ulmer-Weg / Obere Grabenstraße erlitten. Ein 63-Jähriger wollte gegen 17.45 Uhr mit seinem Pkw vom Michael-Ulmer-Weg nach rechts auf die Obere Grabenstraße einbiegen. Hierzu fuhr er über den Gehweg und den abgesenkten Bordstein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Achtjährigen, der mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Obere Grabenstraße in Richtung Lerchenstraße befuhr. Der Junge stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall auf der B 27

Die B 27 musste am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall zeitweise gesperrt werden. Ein 20-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit einem Smart auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Kirchentellinsfurt herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer auf Höhe eines Baumarkts nach rechts von der Fahrbahn ins dortige Bankett ab. Beim Gegenlenken verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Der Smart prallte im Anschluss zunächst gegen die rechte Leitplanke, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und kam erst nach etwa 150 Metern auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Rottenburg kamen vor Ort und kümmerten sich um die beschädigte Leitplanke. Gegen 18 Uhr war die B 27 in Richtung Tübingen wieder frei befahrbar. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell