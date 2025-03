Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Snackautomat aufgebrochen; Angebranntes Essen; Einbrüche; Mitpatientin verletzt

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Rollerfahrer in der Holzelfinger Steige verunglückt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, in der Holzelfinger Steige ereignet hat und erst später angezeigt wurde, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Ein 53-jähriger Motorrollerfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Steige aufwärts in Richtung Holzelfingen. Nach der Abzweigung zum Sportgelände Berg streifte er offenbar die Steinmauer auf der rechten Seite der Fahrbahn. Leicht verletzt setzte er seine Heimfahrt fort. Als er zuhause zunehmend unter Schmerzen litt, erfolgte die Verständigung des Rettungsdienstes, der den Verletzten zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik brachte. Weil sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme Hinweise auf vorangegangenen Alkoholgenuss ergaben, wurden zwei Blutentnahmen veranlasst. Den Angaben des Verunglückten zufolge soll ein noch unbekannter Fahrer eines schwarzen Pkw ihn an besagter Stelle überholt und dabei geschnitten haben. Zu einem Kontakt zwischen den Fahrzeugen sei es nicht gekommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07121/9918-0 zu melden. Insbesondere werden zwei unbekannte Autofahrer als Zeugen gesucht, die nach dem Unfall angehalten und sich nach dem Befinden des Rollerfahrers erkundigt haben sollen. (ak)

Bad Urach (RT): Snackautomat aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Nach zwei Unbekannten, die als etwa zwölf bis 14 Jahre alt beschrieben werden und von denen einer am Sonntagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Wilhelmstraße einen Snackautomaten aufgebrochen und Ware gestohlen haben soll, fahndet der Polizeiposten Bad Urach. Was gestohlen wurde und der Sachschaden am Snackautomaten sind noch nicht bekannt. Beide sollen etwa 140 bis 150 cm groß gewesen sein. Einer der beiden hatte eine kräftigere Statur und kurze schwarze Haare. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Reißverschlüssen, einer schwarzen Hose mit drei weißen Streifen und schwarzen Schuhen bekleidet. Sein Begleiter, der sich unmittelbar vor dem Aufbruch entfernt haben soll und als möglicher Zeuge gesucht wird, war von schlanker Statur, mit kurzen, schwarzen Haaren und asiatischem Aussehen. Er trug eine schwarze Hose, eine dreifarbige Kapuzenjacke und helle Schuhe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125/94687-0. (jg)

Metzingen (RT): Essen auf Herd vergessen

Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses hat am Sonntagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte in der Straße Schreiberei geführt. Gegen 17.40 Uhr war der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst von einer Anwohnerin die Rauchentwicklung gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt war, löschte einen Topf mit angebranntem Essen, den ein Bewohner beim Verlassen der Wohnung offenbar auf dem eingeschalteten Herd vergessen hatte. Verletzt wurde niemand. Bis auf das angebrannte Essen entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingebrochen

In ein Schulgebäude in der Banatstraße ist zwischen Freitag und Sonntag eingebrochen worden. Eine Lehrkraft hatte den Einbruch am Sonntag gegen 17 Uhr bemerkt und die Polizei verständigt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich ein Unbekannter zuvor offenbar gewaltsam über eine Tür Zugang zu dem Gebäude verschafft. Darin brach er mehrere Türen auf und durchsuchte die Räume. Mit drei Tresoren gelang dem Einbrecher unerkannt die Flucht. Ob möglicherweise noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rd)

Bissingen/Teck (ES): Von der Straße abgekommen

Nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt geblieben ist eine 19 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K 1250. Die junge Frau befuhr gegen 17.20 Uhr mit einem Citroen die Kreisstraße in Richtung Nabern. Derzeitigen Ermittlungen zufolge kam sie dabei aus ungeklärter Ursache auf Höhe von Bissingen mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße ab. Durch das anschließende Gegenlenken fuhr der Citroen über die Gegenfahrspur, drehte sich und kam schließlich im Graben zum Stehen. Die unverletzt gebliebene 19-Jährige wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Ihr Pkw, an dem geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rd)

Kirchheim/Teck (ES): Mitpatientin schwer verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen eine 86 Jahre alte Frau, die am frühen Sonntagmorgen in einer Klinik einer 90-Jährigen schwere Verletzungen zugefügt haben soll. Beide Frauen waren im Zuge eines Krankenhausaufenthaltes gemeinsam in einem Patientenzimmer untergebracht. Bei einem Rundgang am Sonntagmorgen, gegen 4.45 Uhr, stellte das Pflegepersonal die schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzte 90-Jährige fest. Ersten Ermittlungen zufolge steht ihre 86 Jahre alte Mitpatientin im Verdacht, der Geschädigten die Verletzungen mit einer Nagelfeile zugefügt zu haben. Der genaue Hergang konnte aufgrund der Demenzerkrankung der beiden Beteiligten bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Beschuldigte wurde in eine psychiatrische Fachklinik verlegt. (rd)

Tübingen (TÜ): Tier ausgewichen und verunglückt

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 1208 hat eine junge Frau am Sonntagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Die 24-Jährige war mit ihrem Ford Fiesta von der B 27 kommend in Richtung Lustnau unterwegs, als offenbar ein unbekanntes Tier die Fahrbahn querte, dem sie auswich. In der Folge kam sie über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, wo ihr Wagen einen Abhang zur Düsseldorfer Straße hinunterstürzte, sich dabei überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug zwar eigenständig verlassen, musste aber vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höher entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unfallstelle ausgerückt. (ak)

Kusterdingen (TÜ): In Firmengebäude eingebrochen

In ein Unternehmen in der Straße In der Braike sind Unbekannte zwischen Sonntagmittag, 11.30 Uhr, und Montagvormittag, neun Uhr, eingebrochen. Die Täter brachen in einem gerade im Rohbau befindlichen Anbau eine Tür zum Materiallager der dort tätigen Handwerker und eine Zugangstür zum Hauptgebäude auf, wo sie das Mobiliar durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ak)

Mössingen (TÜ): Unfall im Einmündungsbereich (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Balingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Bästenhardt, bei dem am Sonntagnachmittag vier Personen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden sind. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 70-Jährige gegen 16.05 Uhr mit einem Opel Astra von der Danziger Straße aus nach links auf die Butzenbadstraße eingebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigt auf der Butzenbadstraße in Richtung Stadtmitte fahrenden VW Polo eines 22-Jährigen. Der Polo geriet daraufhin ins Schleudern und prallte gegen einen Ampelmast, der umstürzte. Sowohl der 22 Jahre alte Fahrer als auch seine Mitfahrer im Alter von 25,47 und 60 Jahren wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Polo musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren aufgrund der beschädigten Ampel auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sowie ein Mitarbeiter der Stadtwerke zur Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 zu melden. (rd)

Hechingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Leicht verletzt wurde eine 34-Jährige, die am Sonntagmittag auf der L391 zwischen Grosselfingen und Rangendingen mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war gegen zwölf Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Landesstraße in Richtung Rangendingen unterwegs, als sie im Bereich des Grosselfinger Waldes zu Beginn einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers zunächst ins Schleudern und nachfolgend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei schrammte sie zunächst einen Wall von Felsbrocken entlang bevor ihr Wagen wieder auf die Fahrbahn abgewiesen wurde, wo der entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau im Anschluss ins Krankenhaus. Der Honda musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem bereits älteren Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

