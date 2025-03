Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand in Tiefgarage, Unfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage ausgebrannt

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am frühen Sonntagmorgen zu einem Tiefgaragenbrand im Ortsteil Betzingen aus. Anwohner meldeten gegen 01.00 Uhr über Notruf eine starke Rauchentwicklung sowie Explosionsgeräusche aus einer Tiefgarage bei einem Hochhauskomplex in der Goerdelerstraße. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der Rettungskräfte, woraufhin umgehend Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr eingeleitet wurden. Das angrenzende Hochhaus wurde vorsorglich vorübergehend geräumt. Die Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Die Brandbekämpfung in der Tiefgarage gestaltete sich schwierig, weshalb die Feuerwehr auch eine Wärmebildkamera zur Lokalisierung des Brandherdes einsetzte. Mehrere verschlossene Stellplatzboxen mussten gewaltsam geöffnet werden. Nach etwa einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Es wurden mindestens sechs Pkws durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, davon brannten drei komplett aus. Des Weiteren entstanden Schäden an Inventar und am Gebäude. Der Gesamtschaden wird aktuell auf über einhunderttausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr stellte vorsorglich bis in den Vormittag hinein eine Brandwache ab. Die Brandursache ist weiterhin unklar. In den nächsten Tagen werden Spezialisten der Kriminaltechnik sowie weitere Sachverständige den Brandort in Augenschein nehmen.

Pfullingen (RT): Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, gegen 20.10 Uhr, ist es in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Pfullingen war mit seinem Kleinkraftrad verbotswidrig auf dem Radweg parallel zur B312/B313 in Fahrtrichtung Unterhausen unterwegs. Zum gleichen Zeitpunkt lief ein 55-jähriger Mann aus Eningen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand auf dem gemeinsamen Geh-und Radweg in Richtung Pfullingen. Der Zweiradlenker fuhr am rechten Fahrbahnrand und erkannte aufgrund mangelhafter Beleuchtung seines Fahrzeugs den Fußgänger zu spät und kollidierte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung frontal mit diesem. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger auf die Fahrbahn und zog sich diverse Verletzungen zu. Auch der Kleinkraftradfahrer stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Während der Spaziergänger nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus kam, konnte der Unfallverursacher vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden. Das Zweirad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste durch Angehörige des Jugendlichen abgeschleppt werden, nachdem bei einer zuvor durchgeführten Überprüfung seines Kleinkraftrades mehrere Mängel und Veränderungen an der Fahrzeugtechnik festgestellt werden konnten. Er sieht jetzt einem Strafverfahren entgegen.

Bad Urach (RT): Schwelbrand im ehemaligen Schwimmbecken

Am Samstagabend ist es in der Eichhaldestraße zu einem Schwelbrand gekommen. Eine Reinigungsfachkraft bemerkte Schmorgeruch im Gebäude und verständigte um 19.50 Uhr die Rettungsleitstelle. Durch die Feuerwehr konnte eine Wärmeentwicklung an einer Betonwand im Untergeschoss festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass im Untergeschoss früher ein Schwimmbecken war. Auf dieses wurden mit einer Holzkonstruktion ein Fußboden gelegt. Im Schwimmbecken selbst befanden sich noch Dampflampen, welche nie außer Betrieb genommen wurden. Durch die abgegebene Hitze der Lampen kam es zum Schmorbrand an der davor installierten Holzkonstruktion. Die Feuerwehr war mit 64 und der Rettungsdienst mit 12 Einsatzkräften eingesetzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Neckartenzlingen (ES): Waffenfund bei Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagmittag auf der Auffahrt zur B312 in Fahrtrichtung Metzingen ereignete. Gegen 15.15 Uhr will der 47-jährige Fahrer eines VW Golfs auf die B312 auffahren. Dabei übersieht er den dort ordnungsgemäß fahrenden Maserati. Es kommt zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Verlauf das rechte Vorderrad des Golfs abbricht. Der Beifahrer des Golfs wird durch das Auslösen des Airbags leichtverletzt und zur Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Maserati konnten ein Schlagstock und diverse Parfümflaschen im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro festgestellt werden. Da die Herkunft der Parfümflaschen nicht belegt werden konnten, wurden diese beschlagnahmt und Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet.

Kirchheim unter Teck (ES): Flüchtiger und gewalttätiger Ladendieb

Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, ist es zu einem Ladendiebstahl mit anschließender Täterverfolgung durch den Ladendetektiv in Kirchheim gekommen. Der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige betrat ein Lebensmittelgeschäft in der Dettinger Straße und füllte seinen Einkaufswagen mit Waren im Wert von über 300 Euro. Der dort tätige Ladendetektiv konnte über Kameras beobachten, wie der Mann mit dem Einkaufswagen den Einkaufsbereich ohne zu bezahlen verließ. Er sprach daraufhin die Person vor dem Geschäft an und wollte sie festhalten. Der Tatverdächtige stieß den Ladenmitarbeiter jedoch mehrfach weg und beleidigte ihn. Dann entfernte er sich ohne das Diebesgut in Richtung Gleise und nahm dort aus dem Gleisbett einen mehrere Kilogramm schweren Stein an sich. Der Detektiv folgte dem Tatverdächtigen weiter mit Sicherheitsabstand und forderte ihn im Bereich Bleicherwiesen erneut auf stehen zu bleiben. Daraufhin warf der Dieb den Stein unvermittelt in Richtung seines Verfolgers. Diesen verfehlte der Stein nur knapp. Im Anschluss flüchtete der Ladendieb durch die Lauter auf die gegenüberliegende Straße und der Detektiv verlor den Mann aus den Augen. Eine sofortige Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Kirchheim verlief erfolglos. Der Tatverdächtige wird als 50 bis 60 Jahre alter Mann, circa 180cm groß, mit dunkelbraunen kurzen Haaren, Brille, grauem Pulli, dunkler Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle beschrieben.

Filderstadt (ES): Betrunken Auto gefahren und Fahrzeug beschädigt

In der Nacht zum Sonntag, um 02.07 Uhr, teilte eine Verkehrsteilnehmerin am Notruf, einen vermutlich betrunkenen Fahrzeuglenke, auf der B27 mit. Zum Anrufzeitpunkt befand sie sich auf der B27 in Fahrtrichtung Reutlingen und das Fahrzeug fiel ihr auf, da es starke Schlangenlinien fuhr. Nachdem der betreffende Pkw die Ausfahrt Filderstadt-Ost abgefahren war, konnte das Fahrzeug von den zwei Polizeistreifen, angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem alleine in dem Pkw Opel befindlichen Fahrzeuglenker handelte es sich um den 34jährigen Halter des Pkw. Beim Aussteigen des Mannes konnte deutlich Alkoholgeruch in dessen Atemluft sowie starke körperliche Beeinträchtigung festgestellt werden. Er musste sich mehrfach am Fahrzeug festhalten um nicht umzufallen und hatte zudem eine verwaschene Aussprache. Am Pkw Opel konnte auf der Beifahrerseite zudem ein Streifschaden festgestellt werden, welcher sich über die komplette Fahrzeugseite erstreckte, dessen Herkunft bislang völlig unklar ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Fahrzeuglenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Brand auf Wertstoffhof

Am Samstag, gegen 12.20 Uhr, ist es auf dem Wertstoffhof außerhalb von Dettingen zu einem Brand gekommen. In einem sich dort befindlichen Container entzündete sich Grünschnitt und anderer Wertstoff. Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenhöhe stehen noch aus. Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeuge vor Ort und löschte den Brand.

Balingen (ZAK): In Mobilfunkgeschäft eingebrochen

In ein Mobilfunkgeschäft ist am Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße eingebrochen worden. Gegen 04.30 Uhr wurde der Bruder des Inhabers, der sich schlafend im hinteren Bereich des Ladens befand, von einem unbekannten Täter überrascht. Dieser hatte sich mittels körperlicher Gewalt Zugang über die Glasschiebetüre verschafft und nahm mehrere Mobilfunkgeräte im Wert von über 10.000 Euro an sich. Der unbekannte Täter flüchtete mit seinem lila Rucksack in unbekannte Richtung.

