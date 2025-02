Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbrüche in Wohnung und in Firmen

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagmorgen auf der Neuhauser Straße zwischen Neuhausen und Nellingen ereignet hat. Ein 55-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Mini Cooper von Nellingen herkommend unterwegs. Weil er auf der nassen Fahrbahn seine Geschwindigkeit nicht angepasst hatte, kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 56-jährigen Peugeot-Fahrerin. Beide Beteiligten wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. (jg)

Reichenbach (ES): In Firma eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Firma in der Leintelstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 23 Uhr und 6.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Firma, wo sie in der Folge aus einem Lagerraum eine noch unbekannte Anzahl von Maschinenteilen entwendeten. Der Polizeiposten Reichenbach hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im gennannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Reichenbach, Telefon 07153/9551-0. (cw)

Frickenhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Hauptstraße / Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 53-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Renault Clio auf der Zeppelinstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Hauptstraße in Richtung Nürtingen einbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Mercedes Vito der in Richtung Neuffen unterwegs war. Dessen 27 Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam, in deren Folge noch ein Verkehrszeichen und ein Drahtzaun eines angrenzenden Grundstücks beschädigt wurden. Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, verzichtete aber auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Beide Autos wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (cw)

Hochdorf (ES): Einbrecher gestört (Zeugenaufruf)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Breitwiesenweg am Freitagvormittag sucht der Polizeiposten Wernau nach Zeugen. Unbekannte hatten sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Als sie gegen 11.40 Uhr von einem heimkehrenden Kind gestört wurden, ergriffen die Einbrecher die Flucht. Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden unbekannten Männern verlief ohne Erfolg. Von ihnen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Einer der Männer ist etwa 20 bis 25 Jahre alt und von normaler Statur. Er hat hellere Haare und einen Vollbart. Zudem trug er eine schwarze Cap und eine Brille. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke, dunklen Jeans und weißen Turnschuhen. Er führte eine Plastiktüte mit sich. Sein Komplize war ebenfalls von normaler Statur und hatte einen schwarzen Bart. Neben einer schwarzen Cap trug er eine dunkle Brille. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einer blau/lilafarbenen Jacke und schwarz/weißen Turnschuhen. Zeugen, die Hinweise zu gesuchten Männern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich zu melden. Insbesondere der Mann, der das Kind noch vor dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen bei der Verständigung seiner Eltern unterstützt hat, wird gebeten sich unter Telefon 07153/9724-0 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Achtjähriger mit Fahrrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Achtjähriger bei einem Unfall mit seinem Fahrrad am Freitagmorgen im Burgholzweg erlitten. Der Junge war kurz vor acht Uhr mit seinem Zweirad auf dem Gehweg des Burgholzwegs stadteinwärts unterwegs. Dabei kollidierte er infolge eines Fahrfehlers mit einer Mauer und stürzte anschließend mehrere Stufen einer Treppe hinab. Der Achtjährige, der einen Fahrradhelm getragen hatte, wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Rottenburg (TÜ): Automaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände eines Waschparks am Junghansring in Ergenzingen haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen ihr Unwesen getrieben. Derzeitigen Ermittlungen zufolge brachen die Täter kurz nach vier Uhr einen leeren Automaten im Außenbereich auf und verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem auf dem Gelände stehenden Gebäude. Darin brachen sie einen weiteren Automaten auf, aus dem sie Bargeld entwendeten. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen ermittelt und bittet unter 07457 93801-0 um Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. (rd)

Bodelshausen (TÜ): In Betriebe eingebrochen

In zwei Betriebe in der Grenzäckerstraße sind Unbekannte zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, und Freitagvormittag, 9.45 Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster Zugang zum Gebäude, wo sie nachfolgend in die Büroräume einbrachen. Dabei versuchten sie offenbar erfolglos zunächst die Türen aufzwuchten, bevor sie sie eintraten um in die Räume zu gelangen. Bei ihrer Suche stießen sie auf einen kleineren Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Auch in einer in der unmittelbaren Nähe gelegene Firma sind möglicherweise die gleichen Kriminellen eingebrochen. Die Tatzeit hier dürfte zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr, und Freitag, 14.15 Uhr liegen. Auch hier gelangen die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude. Soweit bislang bekannt ist, wurde eine elektrische Handsäge gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bodelshausen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Firma in der Straße Linsenäcker in Hechingen im gleichen Zeitraum besteht wird geprüft. (cw)

Hechingen (ZAK): In Firma eingebrochen

Ein Unbekannter ist von Donnerstag auf Freitag in ein Firmengebäude in der Straße Linsenäcker eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 7.50 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren der Firma. Dort brach er eine Tür auf und suchte nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell