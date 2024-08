LPI-SLF: Betrunken mit Quad unterwegs

Saalfeld (ots) - Pößneck - Am Samstagvormittag wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla zu einem Waldbrand angefordert. Der Mitteiler gab an, dass es im Wald in der Nähe der Ratsberghütte an einem Rad- und Wanderweg zu einem Brand gekommen ist. Aufgrund der Witterung ist davon auszugehen, dass ein bisher nicht bekannter Täter einen brennenden Gegenstand in den Wald geworfen hat. Können Sie Angaben zu dem Verursacher machen? Dann melden Sie sich bitte bei ...

