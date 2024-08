Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vater und Kleinkind werden beinahe von betrunkener Frau überfahren

Saalfeld (ots)

Gössitz - Am führen Samstagabend wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla zu einem Einsatz auf dem Campingplatz in Gössitz gerufen. Der Anrufer teilte mit, dass er sich mit seinem eineinhalb Jahre alten Kind auf dem Zeltplatz befand, als er mitbekam, dass ein Fahrzeug geradewegs in deren Richtung gefahren ist. Der Vater konnte sich und sein Kleinkind in letzter Sekunde vor dem Überrollen durch den Pkw in Sicherheit bringen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die 71 Jahre alte Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1,44 Promille. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

