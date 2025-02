Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Körperverletzung; Verkehrsunfälle; Brände; Streitigkeiten; Fahrzeuge beschädigt

Reutlingen (ots)

18-Jährigen angegriffen

Ein 18-Jähriger ist am Mittwochabend am Stadion Kreuzeiche von mehreren Männern angegangen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich der Geschädigte und seine Begleiterin gegen 21.20 Uhr im Bereich des Stadions auf. Dort soll der 18-Jährige von vier bis fünf männlichen Personen, darunter der minderjährige, ehemalige Freund seiner Begleiterin, geschlagen und getreten worden sein. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Der 18-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine eingeleitete Fahndung nach den Beschuldigten, die geflüchtet waren, verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. (rd)

Münsingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Überfrierende Nässe war die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L230 zwischen Magolsheim und Böttingen ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen sieben Uhr mit einem Renault auf der L 230 von Magolsheim kommend in Richtung Böttingen unterwegs, als er auf der glatten Straße nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten touchierte und einen kleinen Hügel hinauf fuhr. Dort kippte sein Renault um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Der Wagen musste in der Folge abgeschleppt werden. (jg)

Reutlingen (RT): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Kurz vor 15.30 Uhr hielt eine 48 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in der Wörthstraße an und öffnete zum Aussteigen unachtsam die Fahrertür. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung vorbeifahrenden Radfahrer im Alter von 42 Jahren, der in der Folge die Fahrzeugtür touchierte und stürzte. Für den beim Unfall verletzten Mann wurde ein Rettungswagen angefordert. Den Schaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. Am Auto war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Pfullingen (RT): Mit Bäumen kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Der 60 Jahre alte Mann befuhr mit einem VW Passat kurz vor 16.30 Uhr die Große Heerstraße und kam dabei vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug schanzte über die Fahrbahntrennung und prallte im Anschluss frontal gegen zwei Bäume. Dadurch drehte sich der VW um die eigene Achse, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein geparkter Pkw beschädigt. Der verletzte 60-Jährige musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Sein total beschädigter Pkw musste abgeschleppt werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden dürfte sich in Summe auf circa 22.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Reinigungsarbeiten war die Straße bis circa 19 Uhr gesperrt. (mr)

Metzingen (RT): Beträchtlicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein beträchtlicher Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 31.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Metzingen entstanden. Kurz vor 17 Uhr rutschte ein Senior im Bräuchlepark nach derzeitigem Kenntnisstand von der Bremse seines Toyota auf das Gaspedal, worauf der Wagen beschleunigte. Er streifte den vorausfahrenden VW einer 39-Jährigen und prallte frontal gegen einen geparkten Renault und schob diesen auf einen Spielplatz. Dabei wurden auch eine Hecke, eine Parkbank sowie zwei weitere geparkte Pkw beschädigt. In der zuvor vom Renault genutzten Parkbucht kam der Toyota schließlich zum Stehen. Verletzt wurde beim Unfall ersten Erkenntnissen zufolge niemand. (mr)

Esslingen (ES): Beleidigt und geschlagen

Zu einem Körperverletzungsdelikt ist es am Mittwochabend im Bereich des Bahnhofs bekommen. Auf dem Vorplatz wurde ein 37-Jähriger nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor 19 Uhr aus einer circa sieben- bis achtköpfigen Gruppe Jugendlicher heraus beleidigt und von dieser angegangen. Dabei wurde der Mann durch einen Schlag ins Gesicht leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Drei Verletzte, zwei nicht mehr fahrtaugliche Pkw und ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 33.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der Schorndorfer Straße (L 1150). Kurz vor 16 Uhr war dort ein 18-Jähriger mit einem VW Polo in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Wagen den bisherigen Ermittlungen zufolge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Polo streifte die dortigen Leitplanken, geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Porsche eines 55-Jährigen. Dieser hatte zuvor noch eine Vollbremsung eingeleitet. Beide Fahrer wurden aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. Auch der 17-jährige Beifahrer im Polo musste mit nach derzeitigem Kenntnisstand schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Im Zuge der Unfallaufnahme war die L 1150 bis circa 19 Uhr voll gesperrt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr und sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Brand in Drogeriemarkt

Zu einem Brand in einem Drogeriemarkt in der Pliensaustraße sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. Gegen 15.10 Uhr hatte im dortigen Kassenbereich eine Mehrfachsteckdose, in die ein Heizlüfter eingesteckt war, zu brennen begonnen. Eine Mitarbeiterin steckte das Gerät daraufhin sofort aus, andere Mitarbeiter löschten die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers. Die Mitarbeiterin, die sich nach ersten Erkenntnissen eine leichte Brandverletzung zuzog, wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Filderstadt (ES): Bei Auseinandersetzung Pfefferspray eingesetzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend vor einem Imbiss in der Tübinger Straße in Bernhausen ereignet hat. Gegen 18.50 Uhr war die Polizei gerufen worden, weil es dort zu einem handfesten Streit zwischen zwei Männern im Alter von 25 und 67 Jahren gekommen war. Der Jüngere soll dabei auch ein Tierabwehrspray eingesetzt haben. Beide Männer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der 67-Jährige wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Mehrere Gäste aus dem Inneren des Imbisses, in den das Tierabwehrspray offenbar hineingezogen war, klagten über Atembeschwerden. Bis auf ein Kind, das vor Ort vom Rettungsdienst untersucht und entlassen wurde, mussten die Gäste nicht ärztlich behandelt werden. Der 25-Jährige wurde zur Durchführung der weiteren Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht, das er anschließend wieder verlassen konnte. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, sich unter Telefon 0711/7091-0, zu melden. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit geparkten Fahrzeugen zusammengestoßen

Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Leinfelden entstanden. Eine 72-Jährige hatte kurz nach zehn Uhr mit einem Porsche rückwärts aus der Parklücke eines Parkplatzes an der Ecke Irisstraße/Kernerstraße ausgeparkt. Nach derzeitigem Kenntnisstand verwechselte sie anschließend mutmaßlich Brems- und Gaspedal worauf der Porsche gegen einen geparkten Renault und einen danebenstehenden Mercedes prallte. Die 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. (rd)

Neuhausen/Fildern (ES): Anhänger löst sich während der Fahrt

Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Einmündung Esslinger-/Plieninger Straße entstanden. Ein 83-Jähriger befuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Volvo samt Anhänger die Esslinger Straße und bog von dieser aus auf die Plieninger Straße in Richtung Flughafen ab. Dabei löste sich der Anhänger und prallte frontal in den entgegenkommenden Renault einer 40-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch hatten sich der Anhänger und der Renault derart ineinander verkeilt, dass der Pkw mit einem Kran von der Straße entfernt und abgeschleppt werden musste. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten gegen 19.30 Uhr kam es rund um die Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. (rd)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Sofa in Brand geraten

Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rosenstraße hat am frühen Donnerstagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Kurz nach ein Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem Hausbewohner Rauch im Treppenhaus und den Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung gehört hatten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Wohnung von Nachbarn bereits geöffnet und betreten werden. Sie weckten den Wohnungsinhaber, brachten ihn aus der Wohnung und löschten das in Brand geratene Sofa, sodass die Feuerwehr, abgesehen von einer Überprüfung, nicht mehr tätig werden musste. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen ergab, dürfte eine heruntergefallene und noch glimmende Zigarette den Brand ausgelöst haben. Ein Rettungswagen brachte den Bewohner wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, der sich auf das Sofa beschränkte, ist nicht bekannt. (cw)

Nürtingen (ES): Schlafzimmerbrand

Zum Brand im Schlafzimmer im ersten Obergeschoss eines Hauses im Gänsäckerweg sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen gerufen worden. Gegen 7.25 Uhr waren dort aus noch ungeklärter Ursache ein Bett und ein Bücherregal in Brand geraten, der vom Bewohner mittels eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten vor Ort. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Gegen Laternenmast geprallt

Ein Fahrfehler dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Tübinger Straße / Schulstraße ereignet hat. Ein 61-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem BMW X3 auf der Tübinger Straße unterwegs und wollte nach links in die Schulstraße einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und prallte gegen den mittig auf der Fahrbahn stehenden Laternenmast. Verletzt wurde niemand. Allerdings fiel der Sachschaden mit geschätzten 10.000 Euro am Laternenmast und rund 25.000 Euro am BMW beträchtlich aus. Der Wagen musste in der Folge abgeschleppt werden. (jg)

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung bei Imbiss

Zu einer gemeldeten Auseinandersetzung bei einem Imbiss in der Karlstraße ist das Polizeirevier Tübingen am Mittwochnachmittag, kurz nach 16.30 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, waren zwei Männer im Alter von 32 und 22 Jahren aneinandergeraten, da der offensichtlich alkoholisierte 32-Jährige von seinem Gegenüber etwas Bargeld gefordert haben soll. Weiterhin soll der Ältere den 22-Jährigen auf die Hand geschlagen haben, während dieser von zwei Unbekannten festgehalten worden sein soll. Im weiteren Verlauf kam es zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, bei denen nach derzeitigem Kenntnisstand niemand ernstlich verletzt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Ablauf und den unbekannten Beteiligten dauern an. (mr)

Tübingen (TÜ): Mehrere Pkw beschädigt (Zeugenaufruf)

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter in den vergangenen Tagen in der Straße Neckarhalde in Tübingen verursacht hat. In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, zerkratzte der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt sieben Autos, die dort am Straßenrand geparkt waren. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 beim Polizeirevier Tübingen oder unter der Telefonnummer 07071/56515-0 beim Polizeiposten Tübingen-Innenstadt zu melden. (mr)

Straßberg (ZAK): Mit entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der L453 bei Straßberg verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr gegen 17.10 Uhr mit einem BMW die Landesstraße von Kaiseringen in Richtung Straßberg. Als er sich in einer leichten Rechtskurve einem vor ihm fahrenden Fahrzeug näherte, musste er seinen Wagen ersten Erkenntnissen zufolge offenbar stark abbremsen und nach links auf die Gegenfahrspur ausscheren, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Ein entgegenkommender 61-Jähriger versuchte daraufhin noch, mit seinem Renault nach links auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß zwischen der rechten Seite seines Wagens und der vorderen rechten Ecke des BMW jedoch nicht mehr verhindern. Der 61-Jährige, in dessen Pkw die Airbags gelöst hatten, erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (rd)

