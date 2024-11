POL-PDWIL: Diebstahl durch Altmetallsammler in Stadtkyll

Wittlich (ots) - Am Sonntag, 17.11.2024, kam es gegen 10.00 Uhr in der Schloßstraße in Wittlich zu einem Brand in einer Diskothek. Da die Diskothek zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, wurde niemand verletzt. Der Gebäudeschaden dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: ...

mehr