Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: 14-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dresden festgenommen

Dresden (ots)

Am Samstagabend (30. November 2024), gegen 20:15 Uhr, wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden auf laute verbale Auseinandersetzungen am Ausgang des Hauptbahnhofs aufmerksam. Vor Ort erkannten die Einsatzkräfte mehrere dunkel gekleidete Personen, die sich gegenseitig anschrien und an der Kleidung zogen.

Ein Zeuge sprach die Beamten an und rief: "Hier dreht einer mit einem spitzen Gegenstand in der Hand durch." Daraufhin versuchten die Beamten, die beschriebene Person zu kontrollieren. Der Mann flüchtete jedoch in ein angrenzendes Wohngebiet, wo die Beamten ihn zunächst aus den Augen verloren.

Kurz darauf bemerkten die Einsatzkräfte vor einem Restaurant im Bereich des Hauptbahnhofs eine weitere körperliche Auseinandersetzung. Dabei erkannten sie den zuvor gesuchten Tatverdächtigen wieder. Es handelte sich um einen 14-jährigen syrischen Staatsangehörigen, der daraufhin festgenommen wurde und für weitere polizeiliche Maßnahmen auf die Wache der Bundespolizei gebracht wurde.

Bei der Durchsuchung des Jugendlichen konnte kein spitzer Gegenstand aufgefunden werden.

Gegen den 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell