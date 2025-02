Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Muntjak eingefangen, Lkw aus dem Verkehr gezogen, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Polizei fängt Muntjak ein

Zu einem ungewöhnlichen Tier-Rettungseinsatz sind die Beamten des Polizeireviers Kirchheim am Mittwochmorgen in die Lenninger Straße gerufen worden. Anwohner hatten gegen 7.15 Uhr in ihrem Garten ein umherstreifendes, einem Reh ähnlich sehendes Tier entdeckt und die Polizei um Hilfe gebeten. Die Polizeibeamten identifizierten den zutraulichen Besucher als ein Muntjak (kleine Hirschart aus fernöstlichen Ländern). Ein hinzugezogener Veterinär des Landratsamts Esslingen konnte das Tier kurzzeitig betäuben, sodass es behutsam in eine Transportbox geladen und unverletzt abtransportiert werden konnte. Bis zur Klärung der Herkunft des Ausflüglers wurde er in einem Wildpark bei Artgenossen untergebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Lkw mit ladungsbedingtem Schiefstand

Einen Lkw mit komplett ungesicherter Ladung haben Beamte des Polizeireviers Flughafen am Mittwochvormittag aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 11.30 Uhr fiel der Lkw aufgrund seines extrem schiefstehenden Aufbaus auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 48 Jahre alten Lenkers und seines Lkw der Marke Iveco stellte die Streifenwagenbesatzung auf der Ladefläche gleich mehrere Paletten sowie einen Hubwagen fest, die ohne jegliche Sicherung transportiert worden waren und für den gefährlichen Schiefstand des Fahrzeugs gesorgt hatten. Der Lkw-Fahrer und der Fahrzeughalter sehen nun einem Bußgeld entgegen. (gj)

Haigerloch (ZAK): Bei Arbeitsunfall verletzt

Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat ein 62-jähriger Arbeiter eines Bauunternehmens am Mittwochnachmittag bei Sanierungsarbeiten in den Räumen des Polizeipostens in der Straße Unterstadt erlitten. Der auf einer Leiter stehende Mann war mit einem Arbeitskollegen gegen 15.10 Uhr mit Betonarbeiten beschäftigt, als er mit der Leiter nach hinten kippte. Beim Aufprall an einer dahinter befindlichen Wand zog sich der 62-Jährige Kopfverletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der vorübergehend bewusstlose Mann vom Rettungsdienst in eine Unfallklinik eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. (ak)

