Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Müll in Haus angezündet; Verkehrsunfälle; Festnahme in fremdem Garten; Widerstand geleistet und Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Müll in Haus angezündet (Zeugenaufruf)

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Mauerstraße gerufen worden. Hausbewohner hatten kurz nach drei Uhr Rauch im Treppenhaus des Gebäudes bemerkt und den Notruf getätigt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, stellte brennenden Haushaltsmüll sowie gelbe Wertstoffsäcke und Pappkartons unter einer Holztreppe fest. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden. Parallel dazu evakuierte die Feuerwehr die Hausbewohner mittels Drehleiter. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Müll durch einen unbekannten Täter in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 07121/942-3333 entgegengenommen. (gj)

Neuhausen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagnachmittag. Kurz vor 15.30 Uhr querte ein 59 Jahre alter Mann mit seinem MAN-Laster den Kreuzungsbereich Bernhäuser Straße / Benzachweg, worauf es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW einer 45-Jährigen kam. Infolge des Aufpralls lösten am Pkw sämtliche Airbags aus. Beim Unfall erlitt ein in BMW mitfahrendes, zehnjähriges Kind ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Es wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf circa 17.000 Euro. Der BMW wusste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Filderstadt (ES): Unfall im Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Kreisverkehr K1225/Metzinger Straße bei Bonlanden entstanden. Ein 73-Jähriger befuhr gegen 12.30 Uhr mit einem Citroen Berlingo die Kreisstraße von Aichtal herkommend in Richtung Bonlanden. Am dortigen Kreisverkehr missachtete er der Vorfahrt des im Kreisel befindlichen Porsche Taycan einer 34-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß jedoch nicht mehr fahrbereit. (rd)

Nürtingen (ES): 38-Jähriger in fremdem Garten festgenommen

Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 38-Jährigen, der am Dienstagabend in einem Garten zwischen zwei Gebäuden in der Schafstraße vorläufig festgenommen wurde. Eine Anwohnerin verständigte kurz nach 21 Uhr die Polizei, nachdem sie den Schein einer Lampe und auffällige Geräusche aus dem dortigen Bereich bemerkt hatte. Mehre Streifenwagenbesatzungen fuhren daraufhin zu dem Grundstück. Der 38-Jährige, der sich offenbar an einem im Garten gelagerten Kühlschrank zu schaffen gemacht hatte, konnte vorläufig festgenommen werden. Mehrere Kabel und Drähte, deren Herkunft noch ungeklärt ist und die er mit sich führte, wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Grundstücks wurden keine weiteren Personen festgestellt. Der unter Alkoholeinfluss stehende 38-Jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, das er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (rd)

Balingen (ZAK): Widerstand geleistet und Polizeibeamte angegriffen

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte muss sich eine 58-jährige Frau verantworten, die am Dienstagnachmittag in einer Bankfiliale in der Friedrichstraße randaliert hatte. Gegen 17 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem die Frau dort herumgepöbelt und sich gegenüber den Angestellten äußerst aggressiv verhalten hatte. Der Aufforderung der Bankbediensteten die Filiale zu verlassen leistete sie keine Folge, weshalb ihr von Polizeibeamten ein Platzverweis für die Räumlichkeiten und die Friedrichstraße erteilt wurde. Da sie diesem nicht nachkam, musste sie mit Zwang aus dem Gebäude gebracht werden, wogegen sie sich widersetzte. Die stark alkoholisierte Frau zeigte auch im Freien keinerlei Einsicht und musste letztlich durch die Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden. Sowohl hierbei, als auch später beim Polizeirevier Balingen griff die 58-Jährige mehrfach die Beamten mittels Faustschlägen an und beleidigte sie. Verletzt wurde niemand. Die Frau wurde im Anschluss in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers untergebracht, wo sie die Nacht verbrachte. Sie sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell