Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft (Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Reutlingen (RT):

Nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend (22.02.2025) in der Metzgerstraße ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen, das Polizeirevier Reutlingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz gegen einen einschlägig polizeibekannten Beteiligten im Alter von 35 Jahren. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war es gegen 19.50 Uhr an der Ecke Metzgerstraße/Bollwerkstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 35-Jährigen und einem 40-jährigen Bekannten gekommen, der mit zwei Begleitern unterwegs gewesen sein soll. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jüngere eine Pistole gezogen haben, worauf der 40-Jährige offenbar Pfefferspray einsetzte und mit seinen Begleitern flüchtete. Er konnte in Tatortnähe angetroffen werden und händigte ein Pfefferspray aus, das sichergestellt wurde.

Ein Zeuge erlitt durch den Einsatz des Reizstoffs leichte Verletzungen. Der 35-Jährige, dem auf noch unbekannte Weise mutmaßlich eine Stichverletzung am Bein zugefügt worden war, wurde zur ambulanten Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Wie sich im Zuge der weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte der 35-Jährige zwischen der Auseinandersetzung und dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen offenbar sowohl eine Tasche als auch eine Pistole an einen minderjährigen Angehörigen übergeben. Bei der anschließenden Kontrolle des Jugendlichen fanden und beschlagnahmten die Ermittler eine Reizstoff-Sprühpistole und rund 80 Gramm Cannabis in einer Tasche. Der 35-jährige Beschuldigte wurde daraufhin wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge unter Mitführung der Reizstoffpistole sowie der Weitergabe von Cannabis an einen Jugendlichen vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der afghanische Staatsangehörige am Sonntag (23.02.2025) dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell