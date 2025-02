Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Zusammenstoß auf Kreuzung

Auf einer Kreuzung in Wiesmoor hat sich am Donnerstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 60-jähriger Dacia-Fahrer war gegen 8.15 Uhr auf der Mullberger Straße unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich zur Oldenburger Straße mit einer von rechts kommenden 59-jährige Mercedes-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Aurich - Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Leerer Landstraße (B 72) in Aurich. Eine 59-jährige VW-Fahrerin übersah nach ersten Erkenntnissen gegen 16 Uhr, dass vor ihr eine 30-jährige Mini-Fahrerin abbremste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Mini wurde durch den Aufprall auf einen Audi geschoben. In dem Mini wurden die Fahrerin und ihr 25-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Norden - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Norden sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 9.20 Uhr fuhr ein 65-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Johann-Christian-Reil-Straße und missachtete an der Kreuzung zur Ufke-Cremer-Straße die Vorfahrt einer 32-jährigen VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die VW-Fahrerin und eine 56-jährige Mitfahrerin in dem Peugeot wurden leicht verletzt. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Großefehn - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 30. Januar, in Großefehn ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr fuhr die Fahrerin eines weißen Opel auf der Leerer Landstraße in Richtung Neermoor, als ihr in Höhe Timmeler Meer ein bislang unbekannter Autofahrer entgegenkam. Die Opel-Fahrerin wurde von den Scheinwerfern des Entgegenkommenden geblendet und verlor kurzzeitig die Orientierung. Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Autofahrer zusammen, der sich hinter dem Unbekannten befunden hatte. Es entstand kein Personen-, aber Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer mit dem hellen Licht soll einen blauen Pkw, möglicherweise eine Art Coupé, gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Upgant-Schott - Auffahrunfall

In Upgant-Schott hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Auf der Kirchstraße fuhr gegen 16 Uhr 17-Jähriger mit einem Leichtkraftrad und musste aufgrund eines vorausfahrenden 18-jährigen VW-Fahrers abbremsen. Ein 78-jähriger Renault-Fahrer hinter dem 17-Jährigen erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das Leichtkraftrad auf, das dadurch auf den VW geschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Fahrer eines grauen Kleinwagens gesucht

Auf der Leerer Landstraße (B 72) in Aurich kam es am Donnerstagabend zu einer Unfallflucht. Gegen 19.15 Uhr fuhr eine Frau mit einem grauen Audi Q3 auf dem linken Fahrstreifen der B 72 in Fahrtrichtung Große Mühlenwallstraße. Rechts vor ihr fuhr der Fahrer eines hellgrauen Kleinwagens und geriet kurz vor der Kreuzung zur Fockenbollwerkstraße auf ihre Fahrspur. Er touchierte ihr Auto und verursachte Sachschaden. Anschließend soll der Unbekannte nach rechts in die Fockenbollwerkstraße eingebogen sein und noch kurz auf Höhe des dortigen Kiosks gehalten haben. Er setzte dann aber seine Fahrt fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf den Fahrer des grauen Kleinwagens unter 04941 606215.

Großefehn - Fahrer eines blauen Ford gesucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Großefehn. Auf der Straße Im Unterende Nord in Ulbargen fuhr gegen 16.45 Uhr eine Opel-Fahrerin in Richtung B 72, als ihr in einer leichten Rechtskurve ein anderer Autofahrer entgegenkam und auf ihre Spur geriet. Die Opel-Fahrerin musste ausweichen und stieß gegen eine Leitplanke. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Er soll einen blauen Ford gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 15.40 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz am Pferdemarkt einen schwarzen Mercedes C 220 CDI. Der Mercedes wurde links an der Frontstoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

