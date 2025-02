Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Serie von Einschleichdiebstählen aufgeklärt

Landkreis Aurich (ots)

Norden - Serie von Einschleichdiebstählen aufgeklärt

Ein 31 Jahre alter Mann ist vergangene Woche in Norden festgenommen worden. Der Mann aus Norden steht im Verdacht, über zwanzig Einschleichdiebstähle in Norden und Umgebung begangen zu haben, indem er sich beispielsweise durch unverschlossene Türen Zutritt zu Wohnhäusern verschaffte. Mit entwendeten EC-Karten hob der 31-Jährige zudem an verschiedenen Geldautomaten Bargeld von den Konten seiner Opfer ab. Er konnte für mindestens zehn solcher Verwertungstaten als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Gesamtschaden für die Geschädigten dürfte sich auf über 20.000 Euro belaufen.

Die Polizei Norden konnte den 31-jährigen Beschuldigten vergangene Woche festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass dem 31-Jährigen noch weitaus mehr Taten zugeschrieben werden können. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell