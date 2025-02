Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei Autofahrer sind am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Skoda-Fahrer auf der Wurzeldeicher Straße in Richtung Krummhörn und geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem 39-jährigen Opel-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall geriet der Skoda in einen Graben. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Wiesmoor - Auffahrunfall

Auf der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Dienstag zu einem Auffahrunfall. Eine 23-jährige Renault-Fahrerin fuhr gegen 9.45 Uhr aus Strackholt kommend in Fahrtrichtung Wiesmoor. In Voßbarg übersah sie offenbar, dass vor ihr eine 53-jährige Renault-Fahrerin verkehrsbedingt anhielt, und fuhr auf. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Wiesmoor hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 11.45 Uhr und 12 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Sonderpostenmarkt gegen einen weißen Opel Mokka. Die Frontschürze wurde beschädigt. Der Verursacher flüchtete aber von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04943 925660 entgegen.

Norden - Berauscht gefahren

Ein berauschter Autofahrer ist am Montagmorgen in Norden von der Polizei angehalten worden. Ein Vortest verlief bei dem 43-Jährigen positiv auf Amphetamine und den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell