Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240826- 0839 Frankfurt - Ostend: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ma) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntags (25. August 2024) kam es gegen 04: 30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei welcher ein 29- jähriger Mann verletzt wurde.

Der junge Mann befand sich zuvor mit seiner 18- jährigen Begleiterin in einem Club auf der Hanauer Landstraße. Dort kam es nach bisherigem Stand der Ermittlungen zunächst zu einem Streit zwischen der jungen Frau und dem späteren Tatverdächtigen. Nachdem dieser die junge Frau beleidigte, mischte sich der spätere Geschädigte ein, sodass es nun zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen dem 29- Jährigen und dem unbekannten Tatverdächtigen kam. Diese verlagerte sich nun aus der Diskothek heraus auf den dortigen Vorplatz, wo der Tatverdächtige mit einem unbekannten Gegenstand auf den Geschädigten einstach. Der 29- jährige Mann wurde hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10500, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell