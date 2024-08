Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240825 - 0837 Frankfurt - Bockenheim: Serie von Sachbeschädigungen - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (23. August 2024) auf Samstag (24. August 2024) beschädigte ein Mann diverse Autos mit einem Korkenzieher, Polizeibeamte nahmen ihn fest.

Die Fahrzeuge standen alle im Bereich der Cretzschmarstraße. Zeugen beobachteten den 24-Jährigen gegen 01:00 Uhr dabei, wie er insgesamt bei fünf Fahrzeugen mit einem Gegenstand den Lack verkratzte.

Die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten nahmen ihn daraufhin am Tatort widerstandslos fest. In seinen Taschen fanden die Beamten einen Korkenzieher, hierbei handelt es sich nach aktuellen Erkenntnissen um das Tatmittel. Weiterhin waren an manchen Fahrzeugen Blutspuren zu sehen, der Tatverdächtige wies hierzu passend eine blutende Wunde am Finger auf.

Die Beamten sicherten die Spuren, der Tatverdächtige muss sich jetzt wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung an insgesamt fünf Fahrzeugen verantworten.

