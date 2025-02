Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Bauwagen aufgebrochen

In Uthwerdum haben Unbekannte einen Bauwagen aufgebrochen. Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu einer Baustelle an der UIthwerdumer Straße. Aus dem Bauwagen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Hage - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in der Kastanienallee in Hage kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr ein Baustellengelände, das zur Hagermarscher Straße gelegen ist, und öffneten dort gewaltsam einen Container. Es wurde eine Baumaschine gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Roller gestohlen

Unbekannte haben in Aurich einen Roller gestohlen. Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 4 Uhr, wurde in der Skaggerakstraße ein rot-schwarzes Piaggio Kleinkraftrad entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Großefehn - Spaziergängerin mit Hund gesucht

Im Rahmen von Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise auf eine Spaziergängerin, die am Montag gegen 17 Uhr mit einem Hund in Großefehn unterwegs gewesen ist. Die bislang unbekannte Frau soll in der Hauptwieke Nord auf einer Einfahrt eine andere Hundebesitzerin angesprochen haben. Sie wird beschrieben als etwa 1,65 Meter groß und schätzungsweise 20 Jahre alt. Sie hatte dunkelblonde Haare und trug schwarze Kleidung. Der mitgeführte Hund soll eher jung und mittelgroß gewesen sein, mit schwarzem Fell und schwarzer Schleppleine. Hinweise auf die beschriebene Frau nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Brandgeschehen

Osteel - Feuer im Keller ausgebrochen

In dem Keller eines Einfamilienhauses in Osteel ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.10 Uhr in den Alten Postweg alarmiert. Als sie vor Ort eintrafen, war das Feuer bereits aus. Die fünf Bewohner des Hauses hatten das Gebäude eigenständig verlassen können. Sie wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Es entstand nach ersten Erkenntnissen kein Gebäudeschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell