Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 02.02.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Uneinsichtiger Diskothekenbesucher

Ein alkoholisierter Mann weigerte sich eine Diskothek in Aurich zu verlassen. Am frühen Sonntagmorgen bat der Sicherheitsdienst einer Diskothek um polizeiliche Unterstützung, da ein Mann diese nicht verlassen wollte. Der 33-jährige Verursacher habe zudem versucht einen Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst zu schlagen. Auch ein Platzverweis der Polizei interessierte den Alkoholisierten nur geringfügig, denn noch als die Polizeibeamten vor Ort waren betrat er erneut das Gelände. Es folgte eine Fahrt zur Dienstelle und eine anschließende Unterbringung in der Gewahrsamszelle. Neben der versuchten Körperverletzung wurde auch ein Verfahren wegen der Nichteinhaltung des Platzverweises eingeleitet.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall mit einem Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Samstag ein Mann leicht verletzt worden. Ein 39-jähriger Skoda Fahrer war im Begriff aus einer Einfahrt auf die Osterstraße einzubiegen, als er den von rechts kommenden bevorrechtigten Fahrradfahrer übersah und mit diesem kollidierte. Der 59-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg- PKW-Aufbruch

In der Nacht vom 31.01 auf den 01.02.2025 wurde bei einem VW Passat, der im Dreibrückenweg in Friedeburg-Bentstreek geparkt stand, die Heckscheibe eingeschlagen und aus dem Kofferraum des PKW mehrere Gegenstände, unter anderem neuwertige Tieferlegungsfedern, entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462 9110 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verfolgungsfahrt unter Alkoholeinfluss

Am Sonnabendmorgen, gegen 4.20 Uhr, wollte eine Funkstreife einen jungen Mann aus Jever mit seinem Opel Corsa auf der Reepsholter Hauptstraße in Friedeburg-Reepsholt kontrollieren. Der 34 Jahre alte Jeveraner missachtete allerdings die Anhaltesignale der Beamten und setzte seine Fahrt in Richtung Jever unbeirrt fort. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Sirene hinter dem Mann her. In Jever versuchten zwei Polizeibeamte durch Querstellen ihres Streifenwagens den Mann aufzuhalten. Diesem gelang es an dem Hindernis vorbeizufahren. In der Dresdener Straße in Jever fuhr der Mann dann mit seinem Opel gegen die Bordsteinkante und blieb dort stehen. Dann versuchte er seine Flucht zu Fuß fortzusetzen. Durch die Beamten wurde der Mann eingefangen und dem PK Jever zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell