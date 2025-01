Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Stedesdorf - Autofahrerin überschlug sich

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Autofahrerin überschlug sich

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Donnerstag in Stedesdorf von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 12.55 Uhr mit einem Opel auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Wittmund. In einer langgezogenen Linkskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich. Der Opel landete kopfüber auf dem Dach. Die 22-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell