Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Transporter stießen zusammen

Aurich - Radfahrer verletzt

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Georgsheil - Transporter stießen zusammen

Drei Transporter sind am Donnerstagmorgen in Georgsheil kollidiert. Um kurz nach 8 Uhr wollte ein 24-jähriger VW-Fahrer von der Gewerbestraße kommend die Bundesstraße geradeaus überqueren. Er missachtete hierbei die Vorfahrt eines 60-jährigen Mercedes-Vito-Fahrers, der aus Richtung Emden kam, und stieß mit ihm zusammen. Beide Transporter wurden durch den Aufprall gegen einen VW Multivan in der Schöpfwerkstraße geschleudert. In dem Mercedes Vito wurden der 60-jährige Fahrer und seine 59-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Egels verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 14.30 Uhr ein 75 Jahre alter Audi-Fahrer auf dem Schoolpad und wollte nach rechts in die Egelser Straße einbiegen. Er missachtete hierbei die Vorfahrt eines 51-jährigen Fahrradfahrers, der auf dem Radweg der Egelser Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmorgen in Norden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen 6.20 Uhr und 9 Uhr in der Osterstraße einen blauen VW Passat. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell