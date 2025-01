Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Tasche aus Rollator entwendet

Großefehn - Einbruch in Wohnhaus

Aurich - Unerlaubter Drohnenflug

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Tasche aus Rollator entwendet

Unbekannte haben in Norddeich eine Handtasche aus einem Rollator entwendet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Badestraße. Die Täter nahmen die Handtasche an sich, entnahmen daraus Bargeld und ließen die Tasche dann in der Nähe der Touristeninformation zurück. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Großefehn - Einbruch in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in Großefehn kam es zu einem Einbruch. Zwischen Mittwoch, 10.30 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Sonnentaustraße und entwendeten Wertsachen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unerlaubter Drohnenflug

In Aurich-Schrium kam es am Donnerstagabend zu einem mutmaßlich unerlaubten Drohnenflug. Gegen 20.20 Uhr meldeten Anwohner, dass ein Unbekannter in der Straße Sandhöchte eine Drohne über ein Wohngebiet steuerte. Die Drohne bewegte sich dann weiter in Richtung Kirchdorfer Straße / Ostende. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell