POL-AUR: Norden - Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

In den vergangenen Tagen kam es in Lebensmittelmärkten in Norden, Upgant-Schott und Pewsum zu Taschendiebstählen. In Norden stahlen Unbekannte am Dienstag in einem Discounter in der Gewerbestraße das Portemonnaie einer 74 Jahre alten Frau. Die Seniorin hatte ihre Geldbörse während des Einkaufens in einem Korb im Einkaufswagen verstaut. In Upgant-Schott wurde eine 75-jährige Frau Opfer von Taschendieben. Die Täter entwendeten beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche der Seniorin. In Pewsum griffen Unbekannte in die Jackentasche einer 80 Jahre alten Frau und entwendeten daraus ein Portemonnaie. Zu weiteren Taten kam es auch am Norder Tor und in einem Lebensmittelmarkt in Westerholt.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Wer Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist, sollte sich umgehend bei der Polizei melden und die sofortige Sperrung aller Debitkarten veranlassen. Falls Sie den Diebstahl bemerken, während der Täter noch in der Nähe ist: Machen Sie andere Personen auf ihn aufmerksam und organisieren Sie sich Hilfe, in dem Sie Umstehende direkt ansprechen. Merken Sie sich Tätermerkmale - auch wenn Sie Zeuge sind. Zeugen sollten sich um das Opfer kümmern und sich als Hinweisgeber zur Verfügung stellen.

