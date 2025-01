Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Dornum - Unfallflucht

Großefehn - Betrunkener Autofahrer

Großefehn - Betrunken in Kanal gefahren

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein Autofahrer ist am Mittwoch ohne Fahrerlaubnis gefahren. Polizeibeamte kontrollierten am Nachmittag einen 59-jährigen Mann mit einem Auto auf der Nadörster Straße in Norden. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Dornum - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Dornum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Mittwoch, zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, touchierte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf und beschädigte diesen am Fahrzeugheck. Der männliche Verursacher flüchtete mit einem dunkelblauen Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dornum zu melden 04933 992750.

Großefehn - Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwoch in Großefehn mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen meldeten der Polizei gegen 17.50 Uhr einen Fahrzeugführer, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Der 29-jährige Mann kam mit seinem grauen VW Kleinwagen im Postweg in Wrisse mehrfach in den Gegenverkehr. Ein Autofahrer musste ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Im Zuge der folgenden Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Weitere Verkehrsteilnehmer, die der VW-Fahrer möglicherweise gefährdete, werden gebeten sich bei der Polizei in Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

Krummhörn - Fahrer unter Drogeneinfluss

Ein Autofahrer unter Drogeneinfluss ist am Mittwoch bei einer Verkehrskontrolle in Pewsum gestellt worden. Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeibeamte einen 47-jährigen Fahrzeugführer in der Cirksenastraße in Pewsum. Bei der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung durch Cannabis und Amphetamin. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Großefehn - Betrunken in Kanal gefahren

Ein Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, mit seinem Pkw in der Hauptwieke Süd in den Kanal gefahren. Nach ersten Erkenntnissen wollte der 67-jährige VW-Fahrer rückwärts von einem Grundstück auf die Hauptwieke einfahren, als er die Kontrolle verlor und in den Kanal fuhr. Der Pkw drehte sich und blieb auf dem Fahrzeugdach im Spetzerfehnkanal liegen. Es waren sowohl Polizei als auch Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.

Aurich - Bei Auffahrunfall verletzt

Auf der Bundesstraße 72 in Aurich kam es am Mittwochabend zu einem Auffahrunfall. Ein 85-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Emder Straße in Richtung Innenstadt, als vor ihm ein 43-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt anhielt. Der 85-Jährige erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den Vorausfahrenden auf und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell