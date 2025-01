Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahrradfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Auricher Innenstadt verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 7.25 Uhr ein 87 Jahre alter Hyundai-Fahrer auf der Von-Jhering-Straße in Richtung Emden und wollte nach rechts in den Breiten Weg abbiegen. Hierbei erfasste er einen 18-jährigen Fahrradfahrer, der die Straße in Richtung des Gymnasiums querte. Der 18-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Georgsheil - Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer ist am Mittwochmorgen in Georgsheil auf den Grünstreifen geraten. Der Unbekannte fuhr vermutlich gegen 10 Uhr mit dem Lkw auf der Emder Straße (B 210) in Fahrtrichtung Emden und kam auf Höhe des Gewerbegebiets nach rechts von der Fahrbahn ab. Zwei Leitpfosten und die Berme wurden erheblich beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norden - Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Mittwoch in Norden gestoppt. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 4.20 Uhr mit einem E-Scooter auf der Straße Burggraben, als eine Polizeistreife ihn anhielt und kontrollierte. Der Heranwachsende hatte einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Bundesstraße 150 in Norden kam es zu einer Unfallflucht. Am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 13.55 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen VW T-Roc und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Südbrookmerland - Mauerwerk beschädigt

Im Drosselweg in Südbrookmerland wurde das Mauerwerk einer Grabenüberführung beschädigt. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, touchierte vermutlich ein Autofahrer die Mauer und flüchtete unerlaubt. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

