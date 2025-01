Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Mofafahrer verletzt

Ein Mofafahrer ist am Montag bei einem Unfall in Aurich-Sandhorst verletzt worden. Eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gegen 18.10 Uhr von der Esenser Straße nach links auf ein Grundstück abbiegen. Einen entgegenkommenden 15-jährigen Mofafahrer übersah sie dabei offenbar und stieß mit ihm zusammen. Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt.

Victorbur - Radfahrer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Victorbur verletzt worden. Gegen 15.30 Uhr wollte eine 22-jährige VW-Fahrerin von der Upender Straße nach links auf die Tom-Brook-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 46-jährigen Fahrradfahrer, der dort auf dem Radweg unterwegs war, und touchierte ihn. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Moorhusen - Autos kollidierten

Zwei Autos sind am Montag auf der Tom-Brook-Straße in Moorhusen kollidiert. Ein 52-jähriger Autofahrer war mit einem Geländewagen samt Anhänger auf der Straße Langereck in Richtung Moorhuser Dorfstraße unterwegs. Als er die Tom-Brook-Straße querte, übersah er eine von rechts kommende 75-jährige BMW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rechtsupweg - Frau schlug auf Autos

An der Hauptstraße in Rechtsupweg kam es bereits am Donnerstag, 16. Januar, zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Gegen 16.30 Uhr trat eine bislang unbekannte Frau in Höhe der Spieskamer am Runjeweg unvermittelt an verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge heran und schlug mit ihren Fäusten auf die Autos ein. An einem dieser Fahrzeuge entstand dadurch Sachschaden. Noch bevor die Frau durch den Geschädigten angesprochen werden konnte, wurde sie durch ein unbekanntes Fahrzeug abgeholt. Die Frau soll ein sehr auffälliges Äußeres gehabt haben. Besonders prägnant waren ihre kurzen, buntgefärbten Haare. Zeugen die Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Pewsum - Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag zwischen 16 Uhr und 16.20 Uhr in Pewsum. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Handelsstraße touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen blauen VW Passat. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04923 805710.

Hage - Unfallflucht in Wohnsiedlung

In Hage hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 15 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Harringastraße einen Opel Astra. Der Wagen wurde an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 979380 entgegen.

