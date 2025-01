Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 26.01.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - von Fahrbahn abgekommen

Ein 71-jähriger Großefehntjer befuhr am Samstagabend, kurz nach 18:00 Uhr, mit seinem Pkw die Kanalstraße Süd in Ostgroßefehn. In einer leichten Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Kanal. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

Aurich - Fahrzeugführerin durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland leicht verletzt. Die 63-jährige PKW-Führerin befuhr die Ringstraße in Richtung der Auricher Straße und verlor an der dortigen Einmündung aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kollidierte in der Folge mit einer Hauswand. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Aurich - PKW beschädigt, Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und Samstagmittag, gegen 11:20 Uhr, ist es im Esenser Postweg in Aurich/Plaggenburg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Auffahrt der Geschädigten, vermutlich zum Einfahren in den fließenden Verkehr oder beim Ausfahren aus dem fließenden Verkehr und touchierte hierbei einen dort abgestellten Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter Tel. 04941/606215 zu melden.

Sonstiges

Aurich - Mülltonnen-Brand

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 03:30 Uhr, gerieten am Fischteichweg in Aurich mehrere Mülltonnen in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf ein nahestehendes Gebäude verhindert werden. Die Brandursache ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter Tel. 04941/606215 zu melden.

Altkreis Norden

Keine presserelevanten Ereignisse.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15:10 - 15:25 Uhr, kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Carolinensiel zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Verursacher, auf dem Parkplatz in der Wittmunder Straße das Fahrzeugheck von einem blauen Chevrolet Matiz. Im Anschluss entfernte sich der Unfallbeteiligte in unbekannte Richtung, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter Tel. 04462-9110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell