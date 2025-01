POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 25.01.2025

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Schwerer Raub: Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Raubes, der sich in der Nacht zu Donnerstag in Aurich ereignet hat. Gegen 2.45 Uhr verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand drei männliche Personen in der Kirchdorfer Straße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. In der Wohnung attackierten die Täter einen 20-jährigen Bewohner und ...

mehr