Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Scheibe eingeschlagen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu Freitag kam es in der Burgstraße in Wittmund zu einem Diebstahl. Unbekannte zerstörten zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr die Schaufensterscheibe eines Tabakladens und entwendete Ware aus dem Verkaufsbereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen unter 04462 9110.

