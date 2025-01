Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen

Aurich - Diebstahl auf Baustelle

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Norden - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zigarettenautomat aufgebrochen

In Norden wurde ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Automaten in der Parkstraße und entwendeten den Inhalt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 16. Januar, und Donnerstag, 23. Januar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Diebstahl auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Aurich kam es zu einem Diebstahl. Zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, entwendeten Unbekannte in einem Rohbau an der Alten Molkereistraße zig Stromkabel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Aurich-Plaggenburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Straße Am Linienweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es in der Nacht auf Freitag im Warfenweg in Norden. Auf einem Parkstreifen in Höhe der Hausnummer 29 touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, einen grauen Citroen C4. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell