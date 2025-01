Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Exhibitionist: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Exhibitionist: Zeugen gesucht

In Norden war in der vergangenen Woche ein Exhibitionist unterwegs. Am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr entblößte sich in einem Wäldchen am Jahnplatz, zwischen Parkstraße und Kastanienallee, ein unbekannter Mann vor einer 54 Jahre alten Frau. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Mann schon drei Tage zuvor, am Montag, an der genannten Örtlichkeit mit offener Hose gesehen worden. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er soll einen dunkleren Teint und einen Fünf-Tage-Bart haben. Der Mann trug einen grünen Parka, eine rote Wintermütze und war mit einem Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere ein junges Pärchen, das den Mann an einem der Tage dort gesehen haben dürfte, sich unter 04931 9210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell