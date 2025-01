Polizei Paderborn

POL-PB: 23 Sturmeinsätze am Montagnachmittag

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Im Kreis Paderborn sind der Polizei am Montagnachmittag 23 sturmbedingte Gefahrenstellen gemeldet worden.

Zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr fielen elf Einsätze in Paderborn mit Stadtteilen und vier rund um Büren an. Betroffen waren ebenso die Kommunen Delbrück, Hövelhof, Borchen und Bad Lippspringe. Meistens waren Bäume oder größere Äste auf Straßen gefallen. Einiges räumten Polizisten beiseite. Zur Beseitigung größerer Blockaden rückte die Feuerwehr an. So auch in Paderborn auf dem Rathausplatz, wo der große Weihnachtsbaum umzukippen drohte. In anderen Fällen hatten Bauzäune und Absperrungen sowie Schilder oder in Schloß Neuhaus eine mobile Baustellentoilette den Böen nicht standgehalten. Größere Schäden blieben aus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell