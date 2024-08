POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle

Rockenhausen (ots) - Am 08.08.2024 gegen 10.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem in der Bahnhofstraße in Rockenhausen geparkten Ford Fiesta ein Apple IPhone. Der Schaden beträgt ca. 800 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeidirektion Kaiserslautern Polizeiinspektion Rockenhausen Telefon: 06361 / ...

