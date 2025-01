Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Delbrück-Ostenland (ots)

(mb) Auf der Hövelhofer Straße sind am Montag zwei Autos frontal kollidiert. Vier Autoinsassen, darunter ein Säugling, erlitten teils schwere Verletzungen.

Gegen 15.45 Uhr fuhr eine 26-jährige Audi-Fahrerin auf der Hövelhofer Straße in Richtung Hövelhof. Kurz vor der Kreuzung Seglingsweg/Strothweg geriet der A6 Avant nach links in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Skoda Fabia. Der Audi schleuderte nach links von der Straße und blieb mit Totalschaden an der abschüssigen Böschung liegen. Die 73-jährige Skodafahrerin kam mit ihrem Fahrzeug auf dem Grünstreifen der anderen Straßenseite zum Stillstand. Auch der Wagen wurde total beschädigt. Nachfolgende Autofahrer hielten an und leisteten erste Hilfe. Die Audifahrerin und ihr 11 Monate alter Säugling erlitten leichte Verletzungen. Im Skoda zogen sich die Fahrerin und ihr Beifahrer (74) schwere Verletzungen zu. Mit Rettungswagen kamen alle Verletzte in Krankenhäuser nach Paderborn. Die Hövelhofer Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 17.50 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell