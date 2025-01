Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei Paderborn beteiligt sich am Motorrad-Fahrsicherheitstraining der Verkehrswacht Paderborn: Anmeldung startet am 12 Januar 2025

(md) Die Verkehrswacht Paderborn bietet einmal jährlich Anfang Mai ein mehrtätiges Sicherheitstraining an. Die Kreispolizeibehörde Paderborn beteiligt sich als Partner bei diesem Training. Die Teilnehmenden fahren in verschiedenen Gruppen zum Harzring nach Aschersleben um dort in kleinen Gruppen, kontinuierlich betreut durch erfahrene Instruktoren, zu trainieren. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig und sollte zeitig gebucht werden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Idee der Veranstaltung ist, Fahranfänger und Wiedereinsteiger fit für die Gefahren auf dem Motorrad im Straßenverkehr zu machen.

Das Training beginnt am Sonntag, 11. Mai 2025 mit der Anreise, setzt sich Montag, 12. Mai mit dem Training auf dem Harzring fort und endet am Dienstag, 13. Mai 2025 mit dem Angebot einer Besichtigung der Schuberth-Werke an der Autobahn nahe Magdeburg. Die Teilnahmegebühr, welche keine Unterbringung am Veranstaltungsort beinhaltet, beträgt 199,00 Euro. Die Übernachtung muss von den Teilnehmenden, nach erfolgter Teilnahmebestätigung, selbst organisiert werden.

Für Teilnehmende, die zum Zeitpunkt des Trainings noch nicht volljährig sind, kann eine Teilnahme nur stattfinden, sofern sie von einem/einer erziehungsberechtigten Person durchgängig begleitet wird. Die Begleitperson kann aktiver oder passiver Teilnehmer des Motorradtrainings sein und sollte eine verantwortungsvolle An- und Abreise gewährleisten.

Verkehrsexperten raten immer wieder zu regelmäßigen Teilnahmen an Fahr- und Sicherheitstrainings. Die Bedeutung ist gerade für Motorradfahrer enorm hoch. Im Jahr 2024 ereigneten sich kreisweit bereits 76 Unfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden. Dabei zogen sich 65 Biker zum Teil schwere Verletzungen zu, drei Fahrende verloren ihr Leben.

Alle Informationen zum Fahrsicherheitstraining unter: https://verkehrswacht-paderborn.de/motorrad-sicherheitstraining-2/

