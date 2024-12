POL-OG: Iffezheim - Auto in Brand geraten

Meißenheim (ots) - Ein Unfall am Samstagmorgen in Meißenheim hat zu drei Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von ungefähr 40.000 Euro geführt. Ein 49-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 09.30 Uhr den Dreschschopfweg in Fahrtrichtung Kürzell. An der Kreuzung mit der Älterstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-jährigen Renault-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die ...

