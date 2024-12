Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Vorfahrt genommen

Meißenheim (ots)

Ein Unfall am Samstagmorgen in Meißenheim hat zu drei Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von ungefähr 40.000 Euro geführt. Ein 49-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 09.30 Uhr den Dreschschopfweg in Fahrtrichtung Kürzell. An der Kreuzung mit der Älterstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42-jährigen Renault-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch die Autos zur Seite abgewiesen wurden und erst im angrenzenden Feld zum Stehen kamen. Der Renault-Fahrer und seine beiden im Fahrzeug mitfahrenden Kinder erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten des Polizeireviers Lahr Anzeichen, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Ein erfolgter Drogentest untermauerte diese Einschätzung, weshalb von dem 49-Jährigen eine Blutprobe erhoben wurde. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden.

/bab

