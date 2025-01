Polizei Paderborn

POL-PB: Tatverdächtiger nach Einbruchserie in Pfarrhäuser festgenommen

Kreis Paderborn/Salzkotten (ots)

(mb) Am Sonntagabend hat die Polizei einen 28-jährigen Mann nach zwei Einbrüchen in Salzkottener Pfarrhäuser festgenommen. Ob der Bad Lippspringer für weitere in den letzten Wochen verübte Einbrüche in Kirchengebäude in Altenbeken, Bad Lippspringe und Paderborn mit Stadtteilen verantwortlich ist, sollen die laufenden Ermittlungen ergeben.

Anwohner an der Heinrichstraße in Salzkotten hörten am Sonntagabend lautes Klirren und Poltern von draußen. Sie schauten nach der Ursache und entdeckten ein zerstörtes Fenster am Pfarrheim. Aus dem Gebäude waren Geräusche zu hören. Durch die Eingangs-Glastür sahen die Zeugen einen Mann, der durch eine Tür zur Upsprunger Straße aus dem Pfarrheim flüchtete. Ein weiterer Zeuge nahm die Verfolgung des mutmaßlichen Einbrechers auf, verlor ihn aber an der Grundschule aus den Augen. Die sofort alarmierte Polizei leitete eine Fahndung nach dem Täter ein. Im Pfarrhaus waren weitere Türen aufgebrochen worden. Eine Tasche und Einbruchswerkzeug hatte der Täter hier zurückgelassen.

An der Lange Brückenstraße bemerkte ein Streifenteam in der Fahndung einen Mann, der über die Straße lief. Die Beschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen traf auf die Person zu. Auf der Liboriusstraße gelang es den Polizisten, den Flüchtenden zu stellen und festzunehmen. Bei einer Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten Diebesgut aus dem Pfarrbüro an der Klingelstraße in Salzkotten. Dort hatte der Pastor gegen 19.00 Uhr einen Einbruch festgestellt und sich zwischenzeitlich auch bei der Polizei gemeldet. Am Tatort zeigte sich das gleiche Bild wie an der Heinrichstraße: Ein Fenster des Kirchengebäudes war eingeworfen und im Gebäude hatte der Einbrecher Türen gewaltsam geöffnet.

Auf dem sichergestellten Handy des Tatverdächtigen war schon der nächste geplante Tatort in einer App markiert - das Pfarrheim in Salzkotten-Upsprunge.

Der 28-jährige Tatverdächtige kam ins Polizeigewahrsam zur Wache in Paderborn. Er ist bereits mehrfach einschlägig vorbestraft. Der drogenabhängige Deutsche hat einen festen Wohnsitz in Bad Lippspringe. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sind am Montag weitere Beweismittel sichergestellt worden. Haftgründe liegen gegen den Tatverdächtigen nicht vor.

Der seit mehreren Wochen andauernden Einbruchserie in Pfarrheime werden bereits 28 Taten zugerechnet. An den Tatorten sind zahlreiche Spuren gesichert worden, deren Auswertung noch nicht abgeschlossen ist. Die Ermittlungen, ob der 28-Jährige für weitere Taten aus der Serie als Täter in Frage kommt, ob es Mittäter gibt oder weitere Einzeltäter aktiv sind, dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell