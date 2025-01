Kreis Paderborn/Salzkotten (ots) - (mb) Am Sonntagabend hat die Polizei einen 28-jährigen Mann nach zwei Einbrüchen in Salzkottener Pfarrhäuser festgenommen. Ob der Bad Lippspringer für weitere in den letzten Wochen verübte Einbrüche in Kirchengebäude in Altenbeken, Bad Lippspringe und Paderborn mit Stadtteilen verantwortlich ist, sollen die laufenden ...

mehr