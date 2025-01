Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Landkreis Aurich (ots)

Der Radverkehr im Stadtgebiet Norden stand am Mittwoch bei einer Kontrollaktion der Polizei im Fokus. An mehreren Kontrollpunkten nahmen Polizeibeamte am Vormittag die Radfahrenden im Straßenverkehr unter die Lupe. Auch das Verhalten von Autofahrern gegenüber dem Radverkehr wurde von den Beamten überwacht.

Insgesamt wurden im Rahmen der Schwerpunktkontrollen am Mittwoch über 35 Verstöße festgestellt.

Neun Radfahrende und ein E-Scooter-Fahrer fuhren unerlaubt auf dem Gehweg und drei weitere Radfahrende in der Fußgängerzone. In zwei Fällen nutzten Radfahrer während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Ihnen droht ein Bußgeld von mindestens 55 Euro. In vier Fällen fuhren Radfahrende in den frühen Morgenstunden ohne Licht. Darüber hinaus ahndeten die Beamten zwei Rotlichtverstöße.

Bei den Autofahrern wurden unter anderem Gurtverstöße geahndet. In zwei Fällen waren Kinder im Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig gesichert. Zwei Autofahrer nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und ein weiterer Autofahrer wurde von der Polizei angehalten, weil er einen Radfahrer beim Abbiegen behindert hatte.

Es wurden außerdem viele Aufklärungsgespräche geführt und Verkehrsteilnehmer auf mögliches Fehlverhalten hingewiesen.

Derartige Kontrollen werden weiterhin angekündigt wie auch unangekündigt stattfinden.

