Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Randalierer

Südbrookmerland - Fahrradfahrerin verletzt

Marienhafe - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Randalierer

Einen 24-jährigen Mann hat die Polizei am Dienstag in Aurich in Gewahrsam nehmen müssen. Gegen 20.15 Uhr wurden die Beamten zum Marktplatz gerufen, weil dort eine männliche Person randalieren und Passanten belästigen würde. Der Mann soll einen 26-Jährigen bespuckt und dessen 18-jähriger weiblicher Begleitung ins Gesicht geschlagen haben. Vor Ort trafen die Beamten auf einen amtsbekannten 24-Jährigen, der sich zunehmend aggressiv verhielt. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahrradfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Dienstagmorgen eine Fahrradfahrerin leicht verletzt worden. Eine 56 Jahre alte Frau war gegen 7.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Auricher Straße in Fahrtrichtung Moordorf unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Lärchenweg missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt der 56-Jährigen und stieß beim Linksabbiegen mit ihr zusammen. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt jedoch unerlaubt fort. Sie wird beschrieben als etwa 50 Jahre alt mit schwarzen, schulterlangen Haaren. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

Marienhafe - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntag in Marienhafe ereignet hat. Gegen 17.15 Uhr war ein 75-Jähriger Mann aus Marienhafe mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Burgstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 24 wollte er an einem geparkten PKW vorbeifahren. Hierbei wurde er von einem unbekannten Autofahrer touchiert, der in gleicher Richtung unterwegs war und sowohl ihn als auch den abgestellten Pkw überholen wollte. Der Krankenfahrstuhl wurde durch diesen Anstoß beschädigt. Der unbekannte Autofahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Marienhafe unter 04934 910590 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell