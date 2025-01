Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Moorweg - Auto prallt in Hauswand

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Moorweg - Auto prallt in Hauswand

In Moorweg ist am Dienstag eine Autofahrerin mit einer Hauswand kollidiert. Eine 20-jährige Audi-Fahrerin war gegen 20 Uhr auf der Blomberger Straße aus Neuschoo kommend in Richtung Blomberg unterwegs. Kurz vor der Kreuzung wollte sie nach eigenen Angaben einem Rehwild ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie prallte mit dem Auto in eine gegenüberliegende Hauswand und wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Hauswand wurde beschädigt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell