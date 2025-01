Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Ein Sprinter-Fahrer ist am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall in Großheide geflüchtet. Eine 33-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 8.50 Uhr auf dem Schulweg und wollte mehrere Fahrzeuge überholen. Als sie sich auf Höhe eines 32-jährigen Sprinter-Fahrers befand, scherte dieser ebenfalls zum Überholen aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die VW-Fahrerin nach links ausweichen und touchierte dabei einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Sprinter-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er konnte wenig später ermittelt werden. Gegen den 32-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Zwei Autofahrer sind am Mittwoch in Großefehn bei einem Überholvorgang kollidiert. Gegen 13.45 Uhr war ein 39-jähriger Opel-Fahrer auf der Auricher Landstraße in Richtung Aurich unterwegs und überholte mehrere Autos. Plötzlich scherte aus der Kolonne auch ein 68-jähriger VW-Fahrer aus. Er übersah den Opel-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Opel prallte links gegen die Leitplanken. Die 37-jährige Beifahrerin in dem Auto wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei über 10.000 Euro.

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch in Ihlow von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr mit einem Honda auf der Holzlooger Straße und verlor aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über das Auto. Sie kam nach links von der Straße ab und landete in einem Graben. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Honda musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurden zudem die Berme und ein Verkehrsschild beschädigt.

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls ist am Mittwoch in Pewsum geflüchtet. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer war zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr auf der Handelsstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr. Als er diesen in Richtung Woltzetener Straße verlassen wollte, überfuhr er eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Vermutlich fuhr er einen weißen VW. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Kollision mit Stromkasten: Polizei sucht weiterhin Zeugen

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Samstag, 11. Januar, im Auricher Stadtgebiet ereignet hat. Wie bereits berichtet, wollte am frühen Samstagmorgen, gegen 3 Uhr, ein Autofahrer von der Leerer Landstraße nach rechts in die Popenser Straße abbiegen. Der Unbekannte stieß beim Abbiegen gegen zwei Stromkästen und verursachte erheblichen Sachschaden. Er soll einen dunklen BMW 3er gefahren haben. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen des Vorfalls und bittet diese, sich unter 04941 606215 zu melden.

