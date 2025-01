POL-AUR: Aurich - Schwerer Raub: Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Schwerer Raub: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines schweren Raubes, der sich in der Nacht zu Donnerstag in Aurich ereignet hat. Gegen 2.45 Uhr verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand drei männliche Personen in der Kirchdorfer Straße gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. In der Wohnung attackierten die Täter einen 20-jährigen Bewohner und forderten von ihm die Herausgabe von Bargeld. Dabei sollen sie gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Das 20-jährige mutmaßliche Opfer wurde nicht unerheblich verletzt. Die drei Unbekannten flüchteten anschließend mit Bargeld und Wertsachen aus der Wohnung. Sie werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

- etwa 18-20 Jahre alt - ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß - dunkle Haut - schwarze Kleidung, glänzende Pufferjacke

Täter 2:

- etwa 18-20 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - dunklerer Teint - schwarze Kleidung

Täter 3:

- etwa 18-20 Jahre alt - ca. 1,65 bis 1,70 Meter groß - dunklerer Teint - schwarze Kleidung

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die in dem Bereich rund um die Kirchdorfer Straße / Am Ellernfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die beschriebenen Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

