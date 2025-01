Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Schaufenster beschädigt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Sonntagabend in der Auricher Innenstadt. Gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei zum Marktplatz gerufen, weil dort eine männliche Person mit einem Stein ein Schaufenster eingeschlagen hatte. Dank aufmerksamer Zeugen konnten die eingesetzten Beamten einen 31-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich stellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Großheide- Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Großheide verletzt worden. Gegen 14 Uhr wollte eine 28-jährige Seat-Fahrerin von der Westerwieke in den Mühlenweg einbiegen und übersah dort einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der 71-jährige Mann stürzte von seinem Rad. Er wurde leicht am Bein verletzt.

Wiesmoor - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits vorvergangene Woche in Wiesmoor ereignet hat. Am Freitag, 17. Januar, gegen 11.45 Uhr, stießen vor einer Lichtzeichenanlage auf der Hauptstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Geldinstituts in Fahrtrichtung Friedeburg, als die Ampel dort Rot zeigte. Die beiden Fahrzeugführerinnen sollen vor Ort noch ausgestiegen sein. Mehrere Verkehrsteilnehmer dürften den Unfall beobachtet haben und werden gebeten, sich unter 04944 914050 zu melden.

Moordorf - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Moordorf hat sich vergangene Woche eine Unfallflucht ereignet. Am Mittwoch zwischen 13.35 und 14 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Geschäft an der Ekelser Straße einen grünen Mazda MX-5. Der Wagen wurde vorne an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

