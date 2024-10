Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei Northeim stoppt berauschten Pkw Fahrer

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg/ OT Lütgenrode, Obere Dorfstraße, Mittwoch, 09.10.2024, 02.44 Uhr

NORTHEIM (mil)

In der vergangenen Nacht kontrollierte die Polizei Northeim einen 33-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Obere Dorfstraße in Nörten-Hardenberg befuhr. Die kontrollierenden Beamten stellten im Rahmen der Verkehrskontrolle Auffälligkeiten fest, die auf einen möglichen zuvor durchgeführten Drogenkonsum hinweisen könnten und boten dem Fahrer einen Urintest an. Dieser reagierte nicht nur positiv auf THC, sondern auch auf Kokain. Zudem besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Dem 33-jährigen wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich wegen des unerlaubten Besitzes von Kokain nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

