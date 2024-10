Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bedrohung nach Nachbarschaftsstreitigkeiten

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt, Dienstag, 08.10.2024, 12.00 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagmittag kam es zu einer Bedrohung durch eine unbekannte männliche Person zum Nachteil einer 54-jährigen Frau.

Die 54-jährige Frau gab gegenüber der Polizei Northeim an, dass sie seit längerer Zeit Streitigkeiten mit ihrer Nachbarin wegen Lärmbelästigungen hat. Am Dienstagmittag klingelte plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person an ihrer Wohnungstür. Es kam unvermittelt zu einer verbalen Streitigkeit in dessen Verlauf der unbekannte Mann androhte, der Geschädigten etwas anzutun. Als sich der unbekannte Mann schließlich von der Wohnungstür der 54-jährigen Frau entfernte, wandte sie sich an die Polizei Northeim.

Die Ermittlungen zu der unbekannten männlichen Person sind aufgenommen wurden. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell